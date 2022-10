Revolutionsgarden im Iran warnen vor weiteren Protesten

Die Revolutionsgarden im Iran haben Regierungsgegner vor weiteren Protesten gewarnt. "Geht nicht mehr auf die Straßen. Heute ist der letzte Tag der Unruhen", warnte der Kommandant der in der Islamischen Republik mächtigen Organisation, Hossein Salami, die Demonstranten am Samstag. Am Vortag war es wieder zu Protesten gekommen, bei denen der Tod des geistlichen und staatlichen Oberhauptes Ayatollah Ali Khamenei gefordert wurde.

Der Iran wird seit Wochen von Protesten erschüttert, die durch den Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam ausgelöst wurden. Die 22-Jährige war von Sittenwächtern festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen haben soll. Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind nach Angaben von Menschenrechtsgruppen landesweit mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen. Tausende wurden den Angaben zufolge festgenommen.