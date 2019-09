Riad fordert Reaktion der Weltgemeinschaft im Iran-Konflikt

Saudi Arabien hat im Konflikt mit dem Iran eine entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft angemahnt. Die Welt müsse starke Maßnahmen ergreifen, um der Führung in Teheran Einhalt zu gebieten, sagte Kronprinz Mohammed bin Salman in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des US-Senders CBS. Andernfalls drohe eine weitere Eskalation, die globale Interessen gefährde.

SN/APA (AFP/POOL)/MANDEL NGAN Kronprinz Mohammed bin Salman warnt vor Eskalation