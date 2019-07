Richter will am Donnerstag über Epstein-Kaution entscheiden

In der Affäre um Missbrauchsvorwürfe gegen den Unternehmer Jeffrey Epstein will ein Gericht in New York am Donnerstag darüber entscheiden, ob der 66-Jährige gegen Kaution freikommen kann. Das sagte Richter Richard Berman am Montag bei einer Anhörung in New York. Zunächst müssten unter anderem die Vermögensverhältnisse des Unternehmers besser geklärt werden.

SN/APA (AFP)/HO Epstein sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert