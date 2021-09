Richterin verurteilt Ex-Präsident Sarkozy zu Haftstrafe

Das Delikt: Obergrenzen für Wahlkampfkosten betrügerisch überschritten, Kontrolle "bewusst unterlassen".

"Promenades", "Spaziergänge", heißt das neue Buch von Nicolas Sarkozy, für das er gerade wirbt und in dem es um seine Liebe zur Kunst und zur Literatur geht. Der französische Ex-Präsident will zeigen, dass er sein früheres Leben in der Politik hinter sich gelassen hat. Oder gerne lassen würde. Denn es holt ihn immer wieder ein.

Am Donnerstag hat ihn ein Gericht in Paris wegen illegaler Wahlkampffinanzierung schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt. Sarkozy darf ...