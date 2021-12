Richtungsentscheid in Chile: Stichwahl um Präsidentenamt

Chile hat am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. In der Stichwahl ums höchste Staatsamt standen sich zwei Bewerber von den äußersten Rändern des politischen Spektrums gegenüber: Der frühere linke Studentenführer Gabriel Boric (35) und der Rechtsaußen José Antonio Kast (55), dessen Familie deutsche Wurzeln hat. In den letzten Umfragen lag Boric knapp vorn. Mit ersten Ergebnissen wurde in der Nacht auf Montag gerechnet.

SN/APA/AFP/CLAUDIO REYES Wahlen unter Corona-Regeln