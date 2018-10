Riesige Demo gegen den Brexit

Hunderttausende Menschen protestierten in London gegen den Ausstieg aus der EU. Doch Premierministerin Theresa May lehnt ein zweites Referendum ab.

Zu Mittag herrschte Stillstand in Londons sonst so geschäftigem Zentrum. Massen von Menschen strömten aus allen Richtungen herbei, füllten die Straßen rund um den Hyde Park über den berühmten Trafalgar Square bis zum Parlament in Westminster - ganz so, als wäre ein Damm gebrochen. Sie hielten Plakate in den wolkenlosen blauen Himmel, auf denen die Aktivisten "eine Stimme für unsere Zukunft" forderten, "das völlige Chaos der Regierung" anprangerten oder britische Politiker wie Ex-Außenminister Boris Johnson als "Lügner" kritisierten.