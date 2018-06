Ringen um Abschlusserklärung am G-7-Gipfel - Trump abgereist

Die G-7-Staaten haben bei ihrem Gipfel in Kanada weiter um eine gemeinsame Abschlusserklärung gerungen. Wegen der starken Meinungsverschiedenheiten vor allem zum Handel und zum Klimaschutz zwischen US-Präsident Donald Trump und den übrigen Staatenlenkern war am Samstag bei den Beratungen im Städtchen La Malbaie in der Provinz Quebec weiterhin ungewiss, ob das übliche Kommunique zustande kommt.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Trump wollte vorzeitig abreisen