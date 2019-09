Ringen um Klimastrategie: Hinweise auf Einigung in Berlin

Nach mehr als 15-stündigen Verhandlungen der Parteispitzen des deutschen Regierungsbündnisses haben sich am Freitagmorgen die Hinweise auf eine bevorstehende Einigung über eine Klimastrategie verdichtet. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Koalitionskreisen in Berlin.

