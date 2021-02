Ringen um Rettung des Atomdeals mit dem Iran

Die internationale Gemeinschaft verstärkt ihre Bemühungen zur Rettung des Atomdeals mit dem Iran. US-Außenminister Antony Blinken wollte am Montag in Brüssel mit seinen EU-Amtskollegen über eine diplomatische Lösung des Konflikts beraten. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) betonte im Vorfeld, dass die EU-Staaten vermitteln wollen. Im iranischen Parlament gab es indes Proteste gegen die am Wochenende getroffene Kontrollvereinbarung mit der UNO-Atombehörde IAEA.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR IAEA-Generaldirektor Grossi (Archivbild)