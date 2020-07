Ringen um Syrienhilfe im Sicherheitsrat geht weiter

Nach dem Scheitern des UNO-Sicherheitsrates für eine Fortsetzung der humanitären Hilfe für Millionen Notleidende in Syrien geht das Ringen um eine Lösung am Wochenende weiter. Eine seit 2014 bestehende UNO-Resolution, die die grenzüberschreitende Hilfe ermöglichte, ist in der Nacht auf Samstag ausgelaufen.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Millionen Geflüchtete in Syrien von Hilfslieferungen abhängig