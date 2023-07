Rinkevics tritt Amt als lettischer Staatspräsident an

Der baltische EU- und NATO-Staat Lettland bekommt einen neuen Präsidenten. Der bisherige Außenminister Edgars Rinkevics tritt am Samstag sein Amt als Staatsoberhaupt an. Der 49 Jahre alte liberal-konservative Politiker legt in einer Sondersitzung des Parlaments in Riga seinen Eid ab. Er löst Egils Levits (67) ab, der auf eine zweite vierjährige Amtszeit verzichtete.

BILD: SN/APA/AFP/GINTS IVUSKANS Edgars Rinkevics tritt heute sein Amt als neuer Präsident Lettlands an