Robert Fico als neuer slowakischer Premier angelobt

Der Linksnationale Robert Fico ist am Mittwoch in Bratislava von der slowakischen Präsidentin Zuzana Čaputová zum Regierungschef ernannt worden. Er hatte das Amt bereits in der Vergangenheit mehrmals inne. Auch Ficos Kabinett wurde angelobt. Fico führt eine umstrittene Koalition aus zwei sozialdemokratischen Parteien, seiner Smer und der Hlas, sowie der pro-russischen Slowakischen Nationalpartei (SNS) an. Am Mittwoch konstituierte sich auch das neue slowakische Parlament.

BILD: SN/APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Fico an der Seite von Staatspräsidentin ?aputová