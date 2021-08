Robert Kennedys Mörder könnte auf Bewährung freikommen

Nach mehr als fünf Jahrzehnten in Haft könnte der Mörder des US-Politikers Robert F. Kennedy bald aus dem Gefängnis entlassen werden. Ein Bewährungsausschuss in Kalifornien habe sich am Freitag für die Freilassung des 77-jährigen Palästinensers Sirhan Sirhan ausgesprochen, berichteten die "Los Angeles Times" und der Sender CNN übereinstimmend. Sirhan sitzt seit 53 Jahren im Gefängnis und hatte sein mittlerweile 16. Gnadengesuch gestellt.

SN/APA/California Department of Cor Sirhan wurde 1968 verurteilt