Rohingya in Myanmar droht laut UN-Bericht weiter der Genozid

Den 600.000 in Myanmar verbliebenen Rohingya droht nach UN-Angaben weiterhin systematische Verfolgung und sogar Genozid. "Myanmar scheitert an seiner Pflicht, einen Völkermord zu verhindern, den Völkermord zu untersuchen und wirksame Gesetze einzuführen, die Völkermord unter Strafe stellen", sagte ein UN-Menschenrechtsexperte am Montag laut einer Mitteilung.

SN/APA (AFP)/MUNIR UZ ZAMAN Die Lage in Myanmar verhindert eine Rückkehr der vertriebenen Rohingya