Rom erwartet aus Brüssel Lösung für Schiff mit Migranten

Das Drama um die Migranten auf dem italienischen Küstenwache-Schiff "Diciotti", die seit vier Tagen in Catania nicht an Land gehen dürfen, geht weiter. Innenminister Matteo Salvini bekräftigte, dass die circa 150 Flüchtlinge an Bord des Schiffes so lange nicht an Land gehen dürfen, bis die EU eine Einigung über ihre Umverteilung erreicht habe.

SN/APA (AFP)/GIOVANNI ISOLINO Noch keine Lösung für "Diciotti"-Migranten