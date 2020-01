Bei Misserfolgen könnte die Koalition aus Fünf Sterne und Sozialdemokraten platzen. Salvini scharrt in den Startlöchern.

Am Sonntag blicken die politischen Beobachter in Italien ausnahmsweise nicht nach Rom, sondern nach Catanzaro und Bologna. In den Hauptstädten Kalabriens und der Emilia-Romagna werden Regionalparlamente gewählt. In Kalabrien liegt laut Umfragen eine Rechtskoalition vorn. Auch in der Emilia-Romagna, traditionell ...