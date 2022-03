Roman Abramowitsch versucht den Spagat

Der Oligarch war dem Kreml gegenüber stets willfährig. Nun will er vermitteln.

Gerötete, tränende Augen, entzündete und sich abschälende Haut - Roman Abramowitsch ging es schlecht in der Nacht nach seinen Verhandlungen am 3. März in Kiew. Das zumindest berichteten das amerikanische "Wall Street Journal" und das britische Rechercheportal Bellingcat. Auch zwei ukrainische Unterhändler sollen betroffen gewesen sein.

Bellingcat hält den Einsatz eines chemischen Kampfstoffs für möglich. Die BBC zitiert aus der Umgebung des russischen Finanzmoguls, er sei sogar kurzzeitig erblindet. Ein US-Vertreter betonte wiederum laut Reuters, man glaube, Umwelteinflüsse ...