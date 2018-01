Roms Bürgermeisterin will Schnellverfahren zu Falschaussage

Die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi will sich einem Schnellverfahren unterziehen. Damit hoffe sie, so rasch wie möglich ihre Unschuld zu beweisen, schrieb Raggi am Mittwoch auf Facebook. Die populistische Bürgermeisterin muss am 9. Jänner wegen Falschaussage vor Gericht.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Virginia Raggi rechnet mit Freispruch