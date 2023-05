Ron DeSantis will Trump Konkurrenz machen

Ron DeSantis gilt als "Trump mit Hirn": Der Republikaner könnte bald seine Präsident- schaftskandidatur verkünden. Doch wie gefährlich kann er seinem einstigen Idol werden?

Es gibt wohl keine Szene, die Amerikaner stärker mit Ron DeSantis verbinden als einen Videoclip aus seinem Zuhause. Darin ist der Politiker zu sehen, wie er seinen Kindern beibringt, wie wunderbar Donald Trump ist. Gemeinsam mit seiner Tochter spielt er mit Bausteinen und ermuntert sie, eine Mauer zu bauen, ganz so wie Trump bei seinem Prestigeprojekt an der Grenze zu Mexiko. Seinem Sohn Mason liest DeSantis in Anlehnung an die Fernsehshow "The Apprentice" vor: "Und dann sagte Mister Trump: ,You're ...