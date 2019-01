"Ronald Reagan hätte in dieser Partei keine Chance mehr"

Der 70-jährige Norman Ornstein gehört zu den führenden Intellektuellen der amerikanischen Konservativen. Im SN-Gespräch erklärt er, was die USA nach dem Machtwechsel im Repräsentantenhaus erwartet.

Heute, Donnerstag, tritt der neue Kongress zusammen. Im Repräsentantenhaus werden jetzt die Demokraten die Mehrheit haben. Nach den Wahlen im November meinte Donald Trump trotzdem, "fast auf ganzer Linie gewonnen" zu haben. Ist da was dran? Norman Ornstein: Das ist ein wenig so, als versuchte Trump, eines seiner Appartements als das beste in der Welt zum Verkauf anzupreisen, während es tatsächlich unbewohnbar ist. Bei den Zwischenwahlen im November erzielten die Demokraten das beste Ergebnis seit dem Watergate-Skandal 1974. Sie haben 40 Sitze im Repräsentantenhaus dazugewonnen und die Mehrheit erlangt. Dazu kommen sieben Gouverneurssitze, 350 Sitze in den Parlamenten der Bundesstaaten und Erfolge bei einer Reihe an Referenden. Das ist ein großer Sieg.