Rot-grün-roter Koalitionsvertrag in Berlin steht

Nach rund fünf Wochen intensiver Gespräche steht der Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und Linke in der deutschen Hauptstadt Berlin. "Es gibt eine politische Einigung über alle noch offenen Punkte im Koalitionsvertrag für die Bildung einer neuen Berliner Landesregierung", schrieb die designierte Bürgermeisterin Franziska Giffey am Sonntag auf Instagram. Nach Angaben der SPD-Politikerin erfolgen nun letzte Redaktionsarbeiten am Text.

SN/APA/dpa/Annette Riedl Ex-Familienminsiterin Giffey wird Berliner Bürgermeisterin