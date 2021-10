Rote Fahne vor dem Haus: Impft mich!

Samoa griff zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Ende September wurde die Südpazifikinsel dichtgemacht. In einem zweitägigen Lockdown wurde ein Großteil der Bevölkerung daheim geimpft.

SN/government of samoa

Ende September hat Samoa für zwei Tage einen Lockdown verhängt - nicht wegen eines Coronaausbruchs, sondern um so viele Samoaner wie nur möglich gegen das Coronavirus zu impfen. Das Land, das nur einen einzigen Coronafall während der Pandemie meldete, verhängte am Donnerstag und Freitag eine strenge Ausgangssperre. Zwei volle Tage mussten die Bürger zu Hause bleiben, damit in einer koordinierten Aktion ein Großteil der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft werden konnte. Alle, die bisher noch keine Impfung erhalten hatten, waren aufgefordert, ...