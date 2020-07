Rouhani dämpft Hoffnung auf baldiges Ende der Coronakrise

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Coronakrise in seinem Land gedämpft. Die Menschen sollten nicht annehmen, dass das Problem kurzfristig und in ein paar Wochen gelöst sei, sagte Rouhani am Samstag.

SN/APA (AFP/Iranian Presidency)/- Präsident Rouhani schwört seine Landsleute auf Geduld ein