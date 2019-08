Rouhani: Keine Sicherheiten am Golf ohne Garantien für Iran

Im Tankerstreit mit Großbritannien wird der Ton im Iran rauer. Der Westen könne vom Iran keine Sicherheit am Persischen Golf erwarten und das Land gleichzeitig mit Sanktionen unter Druck setzen, sagte Präsident Hassan Rouhani der Tageszeitung Etemad am Mittwoch. Sicherheit, Frieden und freier Ölexport in der Region beruhten auf Gegenseitigkeit.

SN/APA (AFP)/HO Irans Präsident Rouhani verschärft den Ton