Rouhani ruft Iran nach Protesten zu "Jahr der Einheit" auf

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat nach der Protestwelle Anfang Jänner zu einem "Jahr der Einheit" aufgerufen. "Ich rufe Konservative, Reformer, Moderate und alle Parteien und alle Leute auf zusammenzustehen", sagte Rouhani am Sonntag anlässlich des 39. Jahrestags der Islamischen Revolution. Der moderate Politiker sprach sich zudem für mehr Pluralismus und mehr politische Teilhabe aus.

Der Iran stehe vor einer "politischen Reifeprüfung". Dafür seien vor allem Respekt für Bürgerrechte im Inland und für internationale Spielregeln im Ausland notwendig, sagte Rouhani. "Wichtig ist der Respekt für die Privatsphäre der Menschen (...) da sollte sich gefälligst keiner einmischen."

Der Iran war Anfang Jänner von landesweiten Protesten gegen die Regierung erschüttert worden. Bei den teils gewaltsamen Demonstrationen, die sich vor allem an der hohen Arbeitslosigkeit und den steigenden Lebenshaltungskosten entzündeten, wurden 25 Menschen getötet. Rouhani hat seitdem wiederholt gemahnt, den vorwiegend jungen Demonstranten Gehör zu schenken. Zudem dauern die Proteste von Frauen gegen den islamischen Kopftuchzwang an.

"Wir sollten dem Volk vertrauen. Wir sollten allen Tendenzen erlauben, an den Wahlen teilzunehmen", sagte der Präsident, der seit seiner Wahl 2013 für die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Öffnung des Landes eintritt, dabei aber auf den Widerstand der Konservativen stößt. Der von den Konservativen dominierte Wächterrat schließt regelmäßig Kandidaten der Reformer von den Wahlen aus.

Die Teilnahme des Volkes an der Politik und ihre Beteiligung an den Wahlen sei der beste Schutz für das System, sagte Rouhani. Zudem forderte er mehr Transparenz und Ehrlichkeit in der Politik. Es habe seit dem Sturz des Schahs 1979 "Fortschritte in vielen Bereichen" gegeben, aber auch "Verzögerungen bei den Entscheidungen". "Vielleicht haben wir mit dem Volk nicht offen genug gesprochen", sagte der Präsident.

Er kritisierte auch, dass die politische Opposition im Land die Entscheidung des Volkes für eine moderate und weltfreundliche Politik immer noch nicht akzeptieren wolle: "Manche (Politiker) sind auch nach Wahlniederlagen immer noch im Wahlkampfstatus", sagte der Präsident. Seit 2013 waren die politischen Hardliner bei Wahlen im Iran viermal hintereinander unterlegen.

Als Erfolge der Islamischen Republik nannte Rouhani die erfolgreiche Bekämpfung der sunnitischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) im Irak und in Syrien sowie das historische Atomabkommen von 2015. Darin hatte sich der Iran verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffe bauen zu können. Im Gegenzug wurden die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt. Diesen Erfolg habe auch US-Präsident Donald Trump, trotz seiner Antipathie gegen den Iran, nicht sabotieren können, sagte Rouhani.

Der Iran feiert am 11. Februar den Sieg der Islamischen Revolution. Nachdem Schah Mohammad Reza Pahlavi unter dem Druck der Demonstrationen im Jänner 1979 das Land verlassen hatte, war am 1. Februar Ayatollah Khomeini im Triumph aus dem Exil in Frankreich zurückgekehrt. Als am 11. Februar dann das Militär verkündete, nicht einzuschreiten, war der Sturz des Schahs besiegelt. Wegen der seither geltenden strengen islamischen Vorschriften leben die Iraner mit vielen politischen, aber auch erheblichen gesellschaftlichen Restriktionen.

An den staatlich koordinierten Kundgebungen zum 39. Jahrestag der Islamischen Revolution nahmen in Teheran und anderen Städten nach Angaben iranischer Medien Millionen Menschen teil. Es gab aber auch hier kritische Stimmen: Die Tageszeitung "Etemad" kam in einem Leitartikel zu dem nüchternen Fazit, dass diejenigen im In- und Ausland, die vor 39 Jahren gegen die Revolution waren, es immer noch sind. Außerdem sei nach dem Sturz der Monarchie keiner der Monarchisten zum Revolutionär geworden - umgekehrt aber schon.

