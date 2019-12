Rouhani zu Atomgesprächen bei US-Sanktionsaufhebung bereit

Der Iran ist nach den Worten von Staatschef Hassan Rouhani weiter zu Atomgesprächen im Falle einer Aufhebung der US-Sanktionen bereit. "Wenn sie bereit sind, die Sanktionen beiseite zu lassen, sind wir bereit zu reden und zu verhandeln, sogar auf der Ebene der Führer der 5+1-Länder", sagte Rouhani am Mittwoch in Teheran in einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede.

SN/APA (AFP/President office)/HO Rouhani ist - unter Bedingungen - zu Gesprächen bereit