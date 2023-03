Charles III. und Camilla in Deutschland eingetroffen

Der britische König Charles III. und seine Ehefrau Camilla sind am Mittwoch in Berlin gelandet und haben damit ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Das königliche Paar kam am Nachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg an. Dort wurde es mit 21 Salutschüssen, den Überflügen zweier Eurofighter und einem militärischen Ehrenspalier empfangen. Vertreter des Bundespräsidialamts und des Auswärtigen Amts begrüßten das Paar.

BILD: SN/POOL Deutschlands Präsident mit Charles III. BILD: SN/APA/AFP/JENS SCHLUETER Queen Consort Camilla und König Charles mit Deutschlands Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender. BILD: SN/AP Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender empfingen Charles und Camilla mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor. BILD: SN/APA/AFP/JENS SCHLUETER Queen Consort Camilla, König Charles und Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.