Rückgang bei illegalen Grenzübertritten

Die Coronakrise hat auch Auswirkungen auf die Fluchtbewegungen. In der ersten Jahreshälfte ging die Zahl der illegalen Grenzübertritte an den europäischen Außengrenzen gegenüber dem Vorjahr um fast ein Fünftel auf 36.400 zurück, wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex am Montag mitteilte. Zuwächse wurden vor allem entlang der Westbalkanroute und im zentralen Mittelmeerraum verzeichnet.

SN/APA (AFP)/ARIS MESSINIS Rückgänge gab es entlang der Mittelmeerrouten im Osten und Westen