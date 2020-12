Rückgang der Asylwerber in der EU um ein Drittel

Die Zahl der Asylwerber in der EU ist heuer um etwa ein Drittel gesunken. Für alle 27 EU-Staaten zusammen ergebe sich ein Rückgang um 32,6 Prozent, bezogen auf die ersten neun Monate des Jahres, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag unter Berufung auf die EU-Statistikbehörde Eurostat. In Deutschland wurden von Jänner bis Ende November 93.710 Erstanträge auf Asyl registriert, ein Rückgang um 30,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

SN/APA/Jäger/ROBERT JAEGER Coronakrise bremst Zugang in Asylsystem