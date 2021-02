Rückkehr der Militärdiktatur in Myanmar

Die Armee verhängt den Notstand und lässt ranghohe Politiker wegsperren. Darunter Ikone Aung San Suu Kyi, die zum Widerstand aufruft.

Just an dem Tag, an dem sich das im November gewählte Parlament konstituieren sollte, putschte am Montag das Militär in Myanmar. Es war die vierte Machtübernahme seit der Unabhängigkeit 1948. Nun wurde De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi, die Tochter von Myanmars Unabhängigkeitsführer und Staatsgründer Aung San, wieder verhaftet, genau wie viele weitere ranghohe Politiker. Die Armee verhängte einen einjährigen Ausnahmezustand und will dann eine Neuwahl abhalten.

Unter den Festgenommenen ist auch der rechtmäßige Präsident Win Myint. Der amtierende ...