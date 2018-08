"Rückkehr wäre ein einziger Albtraum"

In Jordanien wächst der Druck auf syrische Flüchtlinge, in ihr Heimatland zurückzukehren. Doch die wenigsten sind dazu bereit. Die Unterdrückung sei heute schlimmer als vor der Revolution, berichten Flüchtlinge.

Die Ende Juli ausgestrahlten Bilder des syrischen Staatsfernsehens sollten Aufbruchsstimmung verbreiten: Zu den Klängen schwülstiger Heimatlieder waren volle Busse über die libanesisch-syrische Grenze Richtung Damaskus gefahren. Mehr als drei Jahre hatten die fahnenschwenkenden Heimkehrer im Libanon in Zelten verbracht. In der "Syrisch-Arabischen Republik", behauptete die sonore Stimme aus dem Off, erwarteten die "lieben Brüder und Schwestern" nun kostenlose medizinische Versorgung und feste Häuser - davor warten Funktionäre unter einem Assad-Poster mit Blumengirlanden.