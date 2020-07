Rückschlag für EU-Handelsgespräche mit Großbritannien

Rückschlag auf dem Weg zu einem Handelspakt der EU mit Großbritannien: Die beiden Seiten beendeten ihre eigentlich bis Freitag geplante Verhandlungsrunde am Donnerstag vorzeitig und ohne greifbare Ergebnisse - obwohl nun eigentlich neuer Schwung in die Gespräche kommen sollte. Nächste Woche soll in London weiter geredet werden. Beide Seiten halten ein Abkommen immer noch für möglich.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS EU-Chefunterhändler Michel Barnier