Rückschlag für Macron: Frankreich macht dicht

Präsident Emmanuel Macron zieht die Notbremse. Erstmals werden auch die Schulen geschlossen. Es ist ein spätes Eingeständnis, dass sein Weg nicht wirksam genug ist.

Der Druck auf Emmanuel Macron war zu groß geworden. Ärzte hatten gewarnt, dass die Zahl der Intensivpatienten immer weiter steige und die Spitäler an ihre Belastungsgrenzen kämen. Politiker hatten gefordert, die Schulen zu schließen, weil sich die Infektionen dort vervielfachten. Nun musste Frankreichs Präsident handeln: Er hat am Mittwoch angekündigt, die bestehenden Coronamaßnahmen auszuweiten. Er hofft, so die exponentiell steigende Kurve an Neuinfektionen abflachen zu können.

Im Monat April sei "eine zusätzliche Anstrengung" aller nötig, sagte der 43-Jährige ...