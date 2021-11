Rückschlag für Schweizer Maßnahmenkritiker

Bei einer Volksabstimmung votierte die Mehrheit für das neue Covidgesetz und ein 3G-Zertifikat.

Trotz der heftigen Auseinandersetzungen im Vorfeld ist die Abstimmung über das Schweizer Covidzertifikat am Ende doch eine klare Sache: Am Sonntag stimmten 62 Prozent der Wählerinnen und Wähler für einen 3G-Nachweis, der in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und in Freizeiteinrichtungen vorgezeigt werden muss.

Die rechtskonservative SVP hatte gemeinsam mit mehreren anderen Gruppierungen das Referendum gegen den Covidpass unterstützt. Sie halten es für unangemessen, ein Zertifikat als Eintrittskarte zu verlangen. Dies spalte das Land und führe zu einem indirekten Impfzwang. Die Regierung hatte hingegen erfolgreich argumentiert, dass ohne solch einen Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Coronatest Großveranstaltungen verboten werden müssten und es wieder zu landesweiten coronabedingten Schließungen kommen werde. Es hatte daher im Vorfeld der Volksabstimmung mehrere Coronademonstrationen gegeben, die zum Teil auch in Gewalt umschlugen.

Von insgesamt 26 Kantonen haben 24 für das Covidgesetz gestimmt. Dagegen waren die Kantone Appenzell Innerrhoden und Schwyz. An der Volksabstimmung nahmen 66,1 Prozent der Stimmberechtigten teil. Das ist die vierthöchste Beteiligung seit der Einführung des Frauenwahlrechts 1971.

Wie in vielen anderen Ländern steigen auch in der Schweiz die Coronainfektions- und -patientenzahlen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei gut 430, wie aus Daten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervorgeht.