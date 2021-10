Rückschritte bei Hungerbekämpfung

Die Welthungerhilfe verzeichnet in ihrem jährlichen Index Rückschritte wegen Konflikten und den Folgen des Klimawandels. "Die Welt ist bei der Hungerbekämpfung vom Kurs abgekommen und entfernt sich immer weiter vom verbindlichen Ziel, den Hunger bis 2030 zu besiegen", teilte die Organisation am Donnerstag in Berlin zur Veröffentlichung des Welthungerindex 2021 mit.

SN/APA/AFP/RIJASOLO Konflikte und Klimawandel verschärfen Situation