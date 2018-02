Rücktritt von Präsident Zuma bald besiegelt

In Südafrika steht ein Machtwechsel offensichtlich kurz bevor: Die Gespräche über ein Ausscheiden des von Korruptionsskandalen erschütterten Staatschefs Jacob Zuma würden am Montag in ihre Schlussphase gehen, sagte Vizepräsident Cyril Ramaphosa am Sonntag auf einer Kundgebung in Kapstadt. Unklar blieb aber, ob der Machtwechsel tatsächlich bereits auch am Montag bekannt gegeben wird.

SN/APA (AFP)/SIMON MAINA Jacob Zuma steht vor der Ablöse