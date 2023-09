Rücktrittsforderungen an US-Senator nach Korruptionsanklage

Er soll mit Goldbarren und hunderttausenden Dollar bestochen worden sein - nun sieht sich der demokratische US-Senator Bob Menendez mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Phil Murphy, der Gouverneur von New Jersey, nannte die am Freitag (Ortszeit) bekannt gewordenen Vorwürfe "so schwerwiegend", dass sein Parteikollege nicht im Amt bleiben könne. Es handle sich um schwerwiegende Anschuldigungen, die die nationale Sicherheit und die Integrität des Rechtssystems beträfen.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Menendez weist die Vorwürfe zurück