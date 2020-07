Ruhiger Wahltag in Nordmazedonien

Die Parlamentswahl in Nordmazedonien ist am Mittwoch ruhig verlaufen, allerdings bei niedriger Wahlbeteiligung. Laut der staatlichen Wahlkommission lag diese bis 11.00 Uhr landesweit bei 14,50 Prozent. Das größte Wahlinteresse wurde seit den Morgenstunden im Ersten Wahlkreis bzw. in der Hauptstadt Skopje verzeichnet, wo bis 11.00 Uhr gut 17 Prozent der Stimmberechtigten an dem Votum teilnahmen.

SN/APA (AFP)/ROBERT ATANASOVSKI Zaev will seine Spitzenposition verteidigen