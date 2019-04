Rumänien: EU-Chefanklägerposten-Kandidatin darf ausreisen

Rumäniens oberstes Gericht hat am Mittwoch die Reise- und sonstigen Freiheitsbeschränkungen für Laura Kövesi aufgehoben. Kövesi, Favoritin des EU-Parlaments für den Chefposten der geplanten EU-Staatsanwaltschaft, war am vergangenen Freitag in Rumänien von einer Spezialeinheit der Staatsanwaltschaft unter Polizeiaufsicht gestellt worden.

Die Reisebeschränkungen für Laura Kövesi wurden aufgehoben