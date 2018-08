2019 übernimmt Rumänien erstmals die EU-Ratspräsidentschaft. Doch das Land droht in einem Sumpf aus Korruption und Gewalt zu versinken.

Fast hatte man sich an die Bilder gewöhnt. In schöner Regelmäßigkeit zogen in den vergangenen zwei Jahren Zehntausende Menschen durch die Straßen von Bukarest und anderen rumänischen Städten. Sie schwenkten EU-Fahnen, forderten "echte Demokratie" und ein Ende der Korruption.