Rumänien mit neuer Attacke gegen Justizsystem

In Rumänien scheint die Regierung unter Ministerpräsidentin Viorica Dancila trotz der in wenigen Tagen anstehenden Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft nicht gewillt, ihre Angriffe auf das Justizsystem einzustellen. Wie Justizminister Tudorel Toader am Donnerstag bekannt gab, hat er bei Staatschef Klaus Johannis abermals die Abberufung des amtierenden Generalstaatsanwalts Augustin Lazar beantragt.

