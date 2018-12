Rumänien - Regierung Dancila überstand Misstrauensabstimmung

In Rumänien hat die Koalitionsregierung unter Ministerpräsidentin Vasilica Viorica Dancila am Donnerstag ein Misstrauensvotum der liberalen und bürgerlichen Opposition überstanden - bereits das zweite in diesem Jahr. Für den Abgang der "Schande Rumäniens", wie die Opposition die Exekutive in ihrem Misstrauensantrag bezeichnete, stimmten 161 Parlamentsabgeordnete, nötig gewesen wären 233 Stimmen.

