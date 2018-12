Rumänien: Revolutionsgedenken und Proteste gegen Regierung

In Rumänien haben am Samstagabend Tausende Menschen an die Revolution gegen die kommunistische Diktatur von 1989 gedacht und dabei gegen die aktuelle sozialliberale Regierung demonstriert. In der Hauptstadt Bukarest gingen 2.000, in den siebenbürgischen Städten Sibiu (Hermannstadt) 1.000 und Cluj (Klausenburg/Kolozsvar) 200 Bürger auf die Straße, berichtete die Nachrichtenagentur Mediafax.

SN/APA (AFP)/DANIEL MIHAILESCU Tausende Menschen gedachten der Revolution und protestierten