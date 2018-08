Rumäniens Regierungschefin nennt Proteste Umsturzversuch

Nach dem massiven Polizeieinsatz gegen regierungskritische Demonstranten in Bukarest hat die rumänische Regierungschefin Viorica Dancila die Proteste als Umsturzversuch dargestellt. "Diese Versuche zum Sturz einer legitimen Regierung mit Gewalt könnten für demokratische Staaten einen gefährlichen Präzedenzfall darstellen", schrieb Danica laut Medienberichten in einem Brief an die EU-Kommission.

SN/APA (AFP)/GALI TIBBON Dancila verteidigte den Polizeieinsatz