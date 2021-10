Rumänisches Parlament verweigerte Regierungschef Vertrauen

In Rumänien haben sich zwei Krisen gleichzeitig zugespitzt: Die rasante Ausbreitung des Coronavirus überfordert zunehmend das Gesundheitswesen, und der Versuch einer Regierungsbildung schlug am Mittwoch fehl. Damit hat das Land wegen streitender Parteien eine nur eingeschränkt handlungsfähige Regierung. Allein in den letzten 24 Stunden starben in Rumänien 574 Menschen an und mit Corona - mehr als in der gesamten EU im selben Zeitraum.

SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Premier Ciolos scheitert an Vertrauensvotum im Parlament