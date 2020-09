Rund 10.000 Menschen bei Corona-Demo in München

Gegen die Corona-Beschränkungen in Deutschland haben am Samstag in München nach Polizeiangaben rund 10.000 Menschen demonstriert. Die Kundgebung auf der Theresienwiese und ein vorheriger Protestzug durch die Innenstadt verliefen friedlich, sagte eine Polizeisprecherin.

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand Der Protest verlief friedlich