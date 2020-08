Rund 20.000 demonstrierten in Berlin gegen Corona-Auflagen

Trotz steigender Infektionszahlen haben am Samstag Tausende Menschen in Berlin gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert. Nach Schätzungen der Polizei schlossen sich bis zu 17.000 Menschen einem Demonstrationszug an, rund 20.000 beteiligten sich anschließend an einer Kundgebung. Die Demonstranten forderten ein Ende aller Auflagen.

SN/APA (dpa)/Christoph Soeder Die Polizei reagierte nicht zimperlich