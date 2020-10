Rund 600 Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Bei Dauereinsätzen gegen die Gegner von Machthaber Alexander Lukaschenko hat die Polizei in Weißrussland (Belarus) weitere rund 600 Menschen in Gewahrsam genommen. Das teilte das Innenministerium am Dienstag in der Hauptstadt Minsk mit. Bei den nicht genehmigten Kundgebungen am Montag habe es 581 Festnahmen gegeben, davon allein 486 in Minsk. Auch am Dienstag kam es wieder zu Proteste und Festnahmen.

SN/APA (AFP)/STRINGER Landesweiter Generalstreik und Proteste in Wei§russland