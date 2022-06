Russen bereiten Referendum in Partisanenhauptstadt vor

In Melitopol und Cherson ist die Rede von der Anbindung an Russland. Doch die Ukrainer dort sind besonders widerständig.

Die Gebiete um Cherson und Melitopol gehören zu der Landbrücke von der Krim zum Donbass, die Russlands Streitkräfte zu Beginn des Kriegs gegen die Ukraine rasch einnehmen konnten. Damals erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, die dauerhafte Besetzung ukrainischen Territoriums sei nicht geplant.

Am Sonntag waren in der Region andere Töne zu hören: "Die Russische Föderation ist hier für immer. Und wir fangen jetzt an, ein Referendum vorzubereiten", sagte Galina Daniltschenko, die von den Russen eingesetzte Chefin der ...