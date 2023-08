Russen in Polen wegen Werbung für Wagner festgenommen

In Polen sind zwei Russen festgenommen worden, weil sie für die russischen Wagner-Söldner geworben haben sollen. "Der Geheimdienst hat zwei Russen identifiziert und festgenommen, die Propagandamaterialien der Wagner-Gruppe in Krakau und Warschau verteilt haben", teilte der polnische Innenminister Mariusz Kaminski am Montag im vormals Twitter genannten Onlinedienst X mit. "Beide wurden unter anderem wegen Spionage angeklagt und festgenommen.

BILD: SN/APA/AFP/OLGA MALTSEVA Russen sollen für Wagner-Söldnertruppe geworben haben